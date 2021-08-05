«Арсенал» сделал предложение по Мэддисону. Игрок заинтересован в трансфере

Дата публикации: 05-08-2021

Джеймс Мэддисон, выступавший в прошлом сезоне за «Лестер Сити», может продолжить карьеру в «Арсенале» (источник – «Football.London»).



По хавбеку «лисы» имеют сразу 2 предложения. Основным претендентом на 24-летнего полузащитника являются «пушкари», которые, помимо компенсации, хотят включить в сделку одного из своих футболистов. С аналогичным предложением к «Лестеру» обратилась и другая команда из Лондона, но ее название не раскрывается.



Сам хавбек хотел бы перейти в «Арсенал». Переговоры идут очень напряженно, а основной проблемой являются финансовые запросы «лис», которые намереваются получить за Мэддисона порядка 60 млн фунтов (70 млн евро).



В сезоне 20/21 на счету Джеймса 31 игра в Премьер-лиге (8 голов, 5 ассистов).