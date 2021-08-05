«Арсенал» сделал предложение по Мэддисону. Игрок заинтересован в трансфере
Дата публикации: 05-08-2021
Джеймс Мэддисон, выступавший в прошлом сезоне за «Лестер Сити», может продолжить карьеру в «Арсенале» (источник – «Football.London»).
По хавбеку «лисы» имеют сразу 2 предложения. Основным претендентом на 24-летнего полузащитника являются «пушкари», которые, помимо компенсации, хотят включить в сделку одного из своих футболистов. С аналогичным предложением к «Лестеру» обратилась и другая команда из Лондона, но ее название не раскрывается.
Сам хавбек хотел бы перейти в «Арсенал». Переговоры идут очень напряженно, а основной проблемой являются финансовые запросы «лис», которые намереваются получить за Мэддисона порядка 60 млн фунтов (70 млн евро).
В сезоне 20/21 на счету Джеймса 31 игра в Премьер-лиге (8 голов, 5 ассистов).
Похожие новости:
Мэддисон выразил желание перейти в «Манчестер Юнайтед»
Хавбек «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон нацелен на переход в «Манчестер Юнайтед», информирует «Manchester Evening...
Хавбек «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон нацелен на переход в «Манчестер Юнайтед», информирует «Manchester Evening...
Goal: Арсенал сделал предложение по защитнику Болтона
Игрок задней линии коллектива из Болтона в ближайшем времени может повыситься в классе. Как информирует Goal.com, управление лондонцев уже отправило...
Игрок задней линии коллектива из Болтона в ближайшем времени может повыситься в классе. Как информирует Goal.com, управление лондонцев уже отправило...
Российский клуб сделал предложение «Барселоне» о трансфере Брейтуэйта
Sport.es пишет, что Мартин Брейтуэйт в скором времени может покинуть «Барселону». У каталонцев есть запросы по датчанину от «Норвича», «Вест Хэма» и...
Sport.es пишет, что Мартин Брейтуэйт в скором времени может покинуть «Барселону». У каталонцев есть запросы по датчанину от «Норвича», «Вест Хэма» и...
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Мэддисона € 90 млн
Следующим летом «МЮ» попытается увести у «Лестера» атакующего полузащитника Джеймса Мэддисона, передает британский таблоид...
Следующим летом «МЮ» попытается увести у «Лестера» атакующего полузащитника Джеймса Мэддисона, передает британский таблоид...
«Арсенал» снова отказал «Астон Вилле» в трансфере Смита-Роу
«Астон Вилла» сделала очередное предложение «Арсеналу» по Эмилю Смит-Роу, о чём передаёт «The Athletic». Клуб из Бирмингема уже пытался договориться...
«Астон Вилла» сделала очередное предложение «Арсеналу» по Эмилю Смит-Роу, о чём передаёт «The Athletic». Клуб из Бирмингема уже пытался договориться...