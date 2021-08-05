«Зениту» предложили купить Хамеса Родригеса
Атакующий полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес, на данном этапе своей клубной карьеры защищающий цвета английского «Эвертона», может оказаться в России.
Как стало известно журналисту Диего Руэда, агенты 30-летнего футболиста предложили услуги своего клиента сразу нескольким европейским клубам, в том числе «Зениту». Единственным коллективом, кто уже обозначил интерес к игроку стала «Севилья». Однако предложенные «нервионцами» условия сотрудничества не впечатлили Родригеса.
Ранее британские СМИ сообщили, что руководство «Эвертона» хочет расстаться с колумбийцем до конца текущего ТО.
Напомним, ряды «ирисок» Хамес пополнил в сентябре 2020 года. До этого он представлял такие клубы как «Реал», «Бавария», «Монако» и «Порту».
В прошлом сезоне хавбек поучаствовал в 23 матчах АПЛ. В них он отличился 6 голами и 4 ассистами.
«Transfermarkt» оценивает Родригеса в 28 000 000 евро.
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