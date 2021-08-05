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«Рубин» близок к заключению контракта с защитником «Беневенто»

Дата публикации: 05-08-2021

«Рубин» близок к заключению контракта с защитником «Беневенто»

Монтассар Талби из «Беневенто» находится в одном шаге от перехода в «Рубин», о чём передаёт «Tuttomercatoweb».

По информации источника, сделка между клубами уже полностью согласована. Сейчас казанцы улаживают последние детали соглашения с самим защитником. Ожидается, что вскоре он поставит подпись под долгосрочным контрактом, рассчитанный на 3-4 года.

В сезоне 2020/21 Талби выступал за турецкий «Резиспор». В 21 встрече Суперлиги он сумел забить один гол. Летом 23-летний футболист стал свободным агентом, после чего присоединился к «Беневенто».

Добавим, с марта 2021 года Монтассар вызывается в сборную Туниса.

Ориентировочная трансферная стоимость центрбека равняется 950 тыс. евро.

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