«Рубин» близок к заключению контракта с защитником «Беневенто»
Дата публикации: 05-08-2021
Монтассар Талби из «Беневенто» находится в одном шаге от перехода в «Рубин», о чём передаёт «Tuttomercatoweb».
По информации источника, сделка между клубами уже полностью согласована. Сейчас казанцы улаживают последние детали соглашения с самим защитником. Ожидается, что вскоре он поставит подпись под долгосрочным контрактом, рассчитанный на 3-4 года.
В сезоне 2020/21 Талби выступал за турецкий «Резиспор». В 21 встрече Суперлиги он сумел забить один гол. Летом 23-летний футболист стал свободным агентом, после чего присоединился к «Беневенто».
Добавим, с марта 2021 года Монтассар вызывается в сборную Туниса.
Ориентировочная трансферная стоимость центрбека равняется 950 тыс. евро.
Похожие новости:
«Бавария» собирается подписать Вейналдума свободным агентом
Sport1.de сообщает, что по завершении контракта с «Ливерпулем» Жоржиньо Вейналдум может переехать в Германию. В Twitter-аккаунте Флориана...
Sport1.de сообщает, что по завершении контракта с «Ливерпулем» Жоржиньо Вейналдум может переехать в Германию. В Twitter-аккаунте Флориана...
«Эвертон» близок к заключению контракта с защитником «Лилля»
«Эвертон» согласовал условия индивидуального контракта с Габриэлем Магальяйнсом из «Лилля», о чем сегодня, 26 марта, сообщил...
«Эвертон» согласовал условия индивидуального контракта с Габриэлем Магальяйнсом из «Лилля», о чем сегодня, 26 марта, сообщил...
Лаутаро Мартинес близок к новому соглашению с «Интером»
Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес близок к заключению нового трудового договора с «Интернационале». По информации итальянских СМИ, вскоре...
Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес близок к заключению нового трудового договора с «Интернационале». По информации итальянских СМИ, вскоре...
«МЮ» заинтересовался защитником из чемпионата Франции
«Calciomercato», ссылаясь на источник в «Voix du Nord», сообщает об интересе «Ман Юнайтед» к защитнику «Ланса». Оформить сделку по покупке Факундо...
«Calciomercato», ссылаясь на источник в «Voix du Nord», сообщает об интересе «Ман Юнайтед» к защитнику «Ланса». Оформить сделку по покупке Факундо...
Защитник «Монако» Балло-Туре стал игроком «Милана»
«Милан» на своем сайте разместил информацию о подписании контракта с Фоде Балло-Туре. В прошлом сезоне защитник был игроком «Монако». Его соглашение...
«Милан» на своем сайте разместил информацию о подписании контракта с Фоде Балло-Туре. В прошлом сезоне защитник был игроком «Монако». Его соглашение...