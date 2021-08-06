Агент Клаудиньо подтвердил переговоры с «Зенитом»

Дата публикации: 06-08-2021

Луис Фернандо Гарсия, работающий с Клаудиньо, сообщил, что «Ред Булл Брагантино», владеющий правами на его клиента, обсуждает с «Зенитом» переход полузащитника.



В разговоре с Денисом Николаевым, представляющим ресурс «Sport24», Гарсия заявил следующее: «Стороны ведут переговоры относительно трансфера хавбека».



Ранее с аналогичной информацией выступил Педру Алмейда. Португалец рассказал, что 24-летний Клаудиньо обойдется петербургской команде в 15 млн евро. Кроме того, бразильцы смогут рассчитывать на 20-процентный бонус от перепродажи игрока.



Напомним, атакующий хавбек перебрался в «Ред Булл Брагантино» 2 года назад и обошелся клубу в 437 000 евро. В минувшем сезоне на его счету 25 встреч (3 забитых мяча, 7 ассистов).