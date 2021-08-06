Лукаку попросил «Интер» продать его в «Челси»
Неожиданную новость разместил ресурс «Sky Sports». Источник сообщил, что Ромелу Лукаку захотел вернуться в «Челси». Примечательно, что именно лондонцы пока являются единственным претендентом на бельгийского форварда.
Нападающий сам вышел на руководство «Интера», попросив принять предложение по его трансферу. Ранее СМИ писали, что «нерадзурри» дважды отвечали отказом на запросы со стороны лондонцев. Однако не исключено, что из-за проблем с финансами миланцы все же поменяют свое решение. За 28-летнего голеадора «Интернационале» может получить порядка 120 млн евро.
По данным ряда источников, миланцы уже занялись поисками нового нападающего, который должен будет заменить Лукаку. Основной целью итальянского гранда является Дуван Сапата из «Аталанты».
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