Вингер киевского «Динамо» перейдет в хорватский клуб

Дата публикации: 06-08-2021

«Index» утверждает, что «Динамо» вновь отправит Бенито в аренду. Напомним, прошлый сезон нигериец провел в «Олимпике» (Донецк).



По информации источника, киевляне отдадут 22-летнего вингера в «Горицу». Хорваты арендуют футболиста на сезон с возможностью выкупа. Бенито рассматривается «Горицей» в качестве замены Кристияна Ловрича, который с большой долей вероятности перейдет в другой клуб.



Интересно, что летом СМИ в качестве одного из претендентов на Ловрича называли украинское «Динамо», владеющее правами на Бенито. Однако информация о том, что стороны намерены совершить обмен футболистами, отсутствует.



В прошлом сезоне Бенито выходил на поле в футболке «Олимпика» в 18 поединках и сумел отличиться 3 раза.