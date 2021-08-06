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«Тоттенхэм» может приобрести Коутиньо в случае продажи Кейна

Дата публикации: 06-08-2021

«Тоттенхэм Хотспур» ищет альтернативные варианты на случай ухода Гарри Кейна. В качестве потенциального новичка лондонцы рассматривают Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне».

Источник сообщает, что у Киа Джурабчиана, представляющего интересы бразильца, уже был разговор с руководством «Тоттенхэма» относительно перехода игрока.

Если «шпоры» продадут Кейна за 150-180 млн евро, то клуб в дополнение к Коутиньо планирует купить еще нескольких футболистов для укрепления различных позиций.

Бразилец перебрался в «Барселону» летом 2017 года. В сезоне 20/21 он провел в Ла Лиге всего 12 встреч, отличившись 2 раза и сделав 2 ассиста. Известно, что Коутиньо не устраивает такое положение дел, и он готов сменить команду.

Источник – «Mundo Deportivo».

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