«Ливерпуль» выставил ценник на Шакири

Дата публикации: 06-08-2021

«Sky Sports» информирует, что «Ливерпуль» согласился отпустить Джердана Шакири и уже обозначил сумму компенсации, которую он хочет получить за 29-летнего футболиста. По данным источника, швейцарец может сменить команду в ближайшее время.



За Шакири «мерсисайдцы» просят 15 000 000 евро. При этом в клубе готовы к различным вариантам развития событий, включая разрыв соглашения с хавбеком или его аренду.



Шакири перебрался в «Ливерпуль» в 2018 году. Действующее соглашение швейцарца с «красными» истекает через 2 года.



В минувшем сезоне на счету Джердана 22 встречи за «мерсисайдцев», в которых он отличился 1 раз и сделал 4 результативных паса.



Ранее СМИ писали об интересе к Шакири со стороны «Лацио» и «Наполи».