«Барселона» и «Атлетико» интересуются Бернарду Силвой

Дата публикации: 06-08-2021

Если «Ман Сити» удастся приобрести Джека Грилиша, то шансы Бернарду Силвы на попадание в основу будут минимальными. В связи с этим португалец может попрощаться с «горожанами» до закрытия трансферного окна. Ресурс «El Mundo Deportivo» рассказал о потенциальных претендентах на полузащитника.



В услугах португальца заинтересованы сразу два испанских гранда. Речь идет об «Атлетико» и «Барселоне». При этом руководство «сине-гранатовых» уже контактировало с «Сити» касательно возможного перехода Силвы.



Сам хавбек готов к новым вызовам и не против переезда в Испанию. Ему нравятся оба варианта продолжения карьеры.



Отмечается, что в «Манчестер Сити» намерены получить за Силву максимально возможную компенсацию, что может помешать трансферу. Интернет-резурс Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 70 000 000 евро.