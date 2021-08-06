Официально: Месси покидает «Барселону»

Дата публикации: 06-08-2021

«Барселона» выступила с заявлением, подтверждающим, что Месси покидает «Камп Ноу».



«Несмотря на явное желание обеих сторон заключить новую сделку, мы вынуждены сообщить о том, что этого не произойдёт. Дело в экономических и структурных препятствиях (правила испанской Ла Лиги). Нам очень жаль, что Месси больше не будет ассоциироваться с «Барселоной».



«Барселона» искренне благодарит Лео за его неоценимый вклад в развитие клуба. Желаем ему удачи в личной и профессиональной жизни», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «балаугранас». Таким образом, более ранние сообщения издания «Marca» оказались верными.



Месси, чей контракт с «Барсой» истек 30 июня, присоединился к ней в 2000 году. В «сине-гранатовой» футболке он сыграл 778 матчей, отметившись 672 голами и 305 ассистами. Вместе с этим клубом 34-летний футболист 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, 10 раз в Ла Лиге и 7 в Кубке Испании. Кроме того, на его счету 8 побед в Суперкубке Испании, по 3 в Клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА соответственно.



Казалось, продление контракта Месси с «Барселоной» – лишь вопрос времени. Об этом твердили все испанские СМИ. Теперь же когда выяснилось, что подписать его не удастся, два ранее заинтересованных клуба – «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», наверняка поспорят за аргентинскую звезду.