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Коваленко перейдет из «Аталанты» в «Специю»

Дата публикации: 07-08-2021

Николо Скиро утверждает, что следующий сезон Виктор Коваленко, принадлежащий «Аталанте», проведет в другой команде. По информации инсайдера, экс-игрок «Шахтера» отправится в аренду в «Специю», которая получит возможность выкупить контракт полузащитника.

Состав «Аталанты» 25-летний украинец пополнил зимой 2021 года. За хавбека итальянцы заплатили «Шахтеру» 0,6 млн евро. Однако пробиться в основу Коваленко не удалось. На его счету всего 1 встреча за клуб из Бергамо (без результативных действий).

Контракт Виктора с «Аталантой» будет действовать еще 4 года. Его трансферная стоимость равняется 5 млн евро (Transfermarkt.de).

В составе сборной Украины Коваленко, дебютировавший в национальной команде весной 2016 года, провел 31 поединок.

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