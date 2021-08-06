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Макаров стал игроком «Динамо»

Дата публикации: 06-08-2021

«Динамо» подписало Дениса Макарова, ранее выступавшего в составе «Рубина». Информация появилась на сайте московской команды.

Сообщается, что со столичным клубом полузащитник подписал 5-летнее соглашение. О сумме, заплаченной за футболиста, не уточняется. Однако «Transfermarkt» информирует, что хавбек обошелся «Динамо» в 7,5 млн евро.

Макаров уже прокомментировал трансфер в стан «бело-голубых»: «Когда стало известно о предложении «Динамо», я понял, что это новый вызов для меня, который позволит совершенствоваться и идти вперед. Уверен, что все будет хорошо, и я принесу пользу клубу».

Макаров перебрался в Казань зимой 2020 года. Ранее он выступал за ««Нефтехимик». В составе «Рубина» игрок отметился 11 голами.

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