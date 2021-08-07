«ПСЖ» продвинулся в переговорах с Месси. В клубе уверены в сделке

Дата публикации: 07-08-2021

«Барселона» не смогла сохранить Лионеля Месси. Каталонцы сообщили, что сделать это не позволили структурные и финансовые требования, установленные регламентом Ла Лиги.



О будущем клубе звездного аргентинца пока ничего неизвестно. По слухам, договориться с ним пытается «ПСЖ».



В «Twitter» Фабрицио Романо появилась информация, что парижане близки к подписанию контракта с нападающим сборной Аргентины. Руководство команды уже приступило к обсуждению условий соглашения с Месси. В Париже верят, что им удастся подписать результативного бомбардира.



Следует отметить, что переговоры с игроком пока ведут только парижане. «Ман Сити» не проявляет заинтересованности в сделке.



Ранее сообщалось, что Месси отказался от переезда в Америку и рассчитывает еще несколько сезонов поиграть в Европе.