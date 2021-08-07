СМИ: Луческу может возглавить сборную Украины

Дата публикации: 07-08-2021

Sport.ro пишет, что новым тренером украинской сборной может стать Мирча Луческу. Румынское издание называет специалиста основным претендентом на вакантную должность. Проблем с адаптацией у наставника возникнуть не должно, поскольку основу сборной составляют футболисты «Динамо», которым Луческу руководил в прошлом сезоне. О других деталях этого вопроса не сообщается.



Если Луческу станет тренером сборной Украины, то новым рулевым киевского клуба могут назначить Георге Хаджи. По данным источника, его кандидатура интересна Игорю Суркису, занимающему должность президента «Динамо».



Ранее национальную команду Украины возглавлял Андрей Шевченко. Однако 1-го августа он объявил о своем уходе в связи с истечением контракта.