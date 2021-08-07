СМИ: Луческу может возглавить сборную Украины
Дата публикации: 07-08-2021
Sport.ro пишет, что новым тренером украинской сборной может стать Мирча Луческу. Румынское издание называет специалиста основным претендентом на вакантную должность. Проблем с адаптацией у наставника возникнуть не должно, поскольку основу сборной составляют футболисты «Динамо», которым Луческу руководил в прошлом сезоне. О других деталях этого вопроса не сообщается.
Если Луческу станет тренером сборной Украины, то новым рулевым киевского клуба могут назначить Георге Хаджи. По данным источника, его кандидатура интересна Игорю Суркису, занимающему должность президента «Динамо».
Ранее национальную команду Украины возглавлял Андрей Шевченко. Однако 1-го августа он объявил о своем уходе в связи с истечением контракта.
Похожие новости:
Киевское «Динамо» возглавил Мирча Луческу
Киевское «Динамо» на официальном сайте объявило о назначении Мирча Луческу главным тренером. Румынский специалист подписал с...
Киевское «Динамо» на официальном сайте объявило о назначении Мирча Луческу главным тренером. Румынский специалист подписал с...
Луческу опроверг информацию о своем уходе из «Динамо»
Мирча Луческу, ныне возглавляющий киевское «Динамо», вопреки информации румынских СМИ заявил, что не собирается покидать команду....
Мирча Луческу, ныне возглавляющий киевское «Динамо», вопреки информации румынских СМИ заявил, что не собирается покидать команду....
Киевское «Динамо» продлило контракт с Луческу
Луческу останется во главе «Динамо». С такой информацией выступила пресс-служба киевского клуба. Годом ранее румынский тренер оформил с «бело-синими»...
Луческу останется во главе «Динамо». С такой информацией выступила пресс-служба киевского клуба. Годом ранее румынский тренер оформил с «бело-синими»...
Милевский: следующим тренером сборной Украины станет Андрей Шевченко
Новым наставником украинской сборной будет назначен Андрей Шевченко. Такими сведениями поделился экс-нападающий желто-синей сборной Милевский....
Новым наставником украинской сборной будет назначен Андрей Шевченко. Такими сведениями поделился экс-нападающий желто-синей сборной Милевский....
Мирча Луческу вынужден уйти из киевского «Динамо» из-за болельщиков
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера команды, сообщает румынское издание Gazeta...
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера команды, сообщает румынское издание Gazeta...