Источник: Марио Фернандес не отказывался играть за сборную России
Фабиу Алиейшу в своем Twitter-аккаунте опроверг информацию об отказе Марио Фернандеса от выступлений за сборную России.
Журналист написал: «Марио ничего не говорил об отказе от игр за сборную. По моим данным, во время недавней беседы с Карпиным эта тема тоже не обсуждалась. Фернандесу доставляет удовольствие играть в футболке российской сборной».
Ранее ряд источников написали, что натурализованный бразилец попросил Валерия Карпина не приглашать его в команду, а также сообщил, что не явится на ближайший сбор.
Напомним, экс-наставник «Ростова» стал тренером национальной сборной России в конце июля. Первую встречу под его руководством команда проведет 1-го сентября против хорватов в рамках отбора на ЧМ-2022. Спустя 3 дня ей предстоит поединок с Кипром, а 7-го сентября сборная сыграет с Мальтой.
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