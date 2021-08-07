«Андерлехт» не продаст Мурильо в «Спартак»

Дата публикации: 07-08-2021

Эдгардо Карлос Кар, работающий с Майклом Мурильо, сообщил, что защитника не будет в «Спартаке». Ранее СМИ писали об интересе к футболисту «Андерлехта» со стороны москвичей.



«В летнее трансферное окно «Андерлехт» не собирается отпускать Майкла», - цитирует слова агента «Sport24».



В Бельгию Мурильо, карьера которого начиналась в клубе «Сан-Франциско», переехал зимой 2020 года. До этого панамский футболист выступал в составе «Нью-Йорк Ред Булл». На счету правого защитника 50 встреч за «Андерлехт», в которых он отличился 5 раз и сделал 6 голевых передач.



По действующему контракту Майкл будет игроком «пурпурно-белых» до лета 2025 года. Ценник на футболиста составляет 4 000 00 евро (по оценке «Transfermarkt»).