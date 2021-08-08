Забитцер попросил «Лейпциг» отпустить его в «Баварию»

Дата публикации: 08-08-2021

Марсель Забитцер хочет перейти в «Баварию». Хавбек уже имел разговор с руководством «РБ Лейпциг», в ходе которого он попросил не препятствовать его переезду в Мюнхен. Соглашение австрийца с «быками» действует до лета 2022 года.



Информацией поделился Николо Скира. Инсайдер написал в своем Twitter-аккаунте, что Забитцер уже договорился с «Баварией» об условиях личного контракта. 27-летний хавбек не намерен пролонгировать соглашение с «Лейпцигом». В качестве отступных за футболиста придется заплатить 50 млн евро. Однако не исключено, что «быки» ради его продажи согласятся снизить сумму компенсации до 20 миллионов. В противном случае австриец может покинуть клуб через год бесплатно.



В прошлом сезоне на счету Забитцера 9 голов и 7 ассистов в 39 поединках во всех турнирах.