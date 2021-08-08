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Реброва назначат на пост главного тренера сборной Украины 9 августа

Дата публикации: 08-08-2021

Мирон Маркевич раскрыл информацию о том, когда будет объявлено о назначении Сергея Реброва на должность тренера сборной Украины.

Слова известного специалиста опубликовал ресурс «Meta-ratings»: «Пользуясь моментом, желаю Сергею Реброву, назначение которого на пост наставника украинской сборной состоится 9 августа, удачи. Я всегда готов поддержать его».

Ранее СМИ сообщали, что Ребров должен подписать 2-летний контракт. Предполагается, что с национальной командой он проведет два отборочных цикла. По итогам квалификации на Евро-2024 соглашение с ним могут продлить еще на 1 год.

Также была информация, что контракт 47-летнего специалиста с «Аль-Айном» содержит пункт, позволяющий Реброву уйти в национальную команду Украины без штрафных санкций.

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