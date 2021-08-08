Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в случае подписания Месси

Дата публикации: 08-08-2021

По данным Андреса Онурбии Рамоса, представляющего ресурс «AS», в случае успешного завершения переговоров с аргентинцем парижане могут лишиться Килиана Мбаппе. При этом переход Месси в настоящее время практически оформлен. Вскоре «Пари Сен-Жермен» должен объявить о подписании 34-летнего нападающего.



Мбаппе окончательно решил покинуть Париж, о чем ранее сообщил руководству столичной команды. О прекращении сотрудничества с 22-летним форвардом будет объявлено до конца августа.



Ранее стало известно, что «Барселоне» не удалось согласовать новый контракт с Месси, который с середины лета является свободным агентом. Каталонцы объяснили неудачу структурными и финансовыми требованиями Ла Лиги.