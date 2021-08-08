«Вест Хэм» может подписать защитника «Марселя» Чалету-Цара
Дата публикации: 08-08-2021
«L'Equipe» пишет, что «Вест Хэм Юнайтед» нацелился на Дуйе Чалету-Цара, правами на которого владеет «Марсель».
Лондонцы уже направили французской команде предложение по трансферу хорвата. 24-летнего защитника «молотобойцы» оценили в 14 млн евро. Помимо этой суммы, «Марсель» сможет рассчитывать на 3 млн евро в качестве бонусов.
В настоящее время переговоры по трансферу продолжаются. При этом французы намерены получить за хорвата порядка 20 000 000 евро.
Чалета-Цар воспитывался в структуре клуба «Шибеник». В 2015 году он подписал соглашение с «Зальцбургом». Состав «Марселя» защитник пополнил в 2018 году и обошелся клубу в 19 миллионов евро.
В сезоне 20/21 на его счету 39 матчей за «провансальцев» (2 гола, 1 ассист).
Похожие новости:
«Марсель» может подписать хавбека «Фламенго»
«Марсель» направил во «Фламенго» запрос по трансферу центрального полузащитника Жерсона, передаёт «Goal». Французы оценили 23-летнего футболиста...
«Марсель» направил во «Фламенго» запрос по трансферу центрального полузащитника Жерсона, передаёт «Goal». Французы оценили 23-летнего футболиста...
«Марсель» объявил о переходе вратаря «Ромы»
На сайте «Марселя» появилась информация о подписании Пау Лопеса, права на которого принадлежат «Роме». Французы арендовали 26-летнего голкипера на 1...
На сайте «Марселя» появилась информация о подписании Пау Лопеса, права на которого принадлежат «Роме». Французы арендовали 26-летнего голкипера на 1...
Марсель предложит 30-40 млн евро за Пайета
«Олимпик Марсель» хочет вернуть в команду бывшего полузащитника Д. Пайета, который с 2015 года защищает цвета «Вест Хэм...
«Олимпик Марсель» хочет вернуть в команду бывшего полузащитника Д. Пайета, который с 2015 года защищает цвета «Вест Хэм...
Вест Хэм предлагает 35 миллионов за Батшуайи
Бомбардир из «Марселя» может обогатить свою команду на круглую сумму в случае своего ухода в «Вест Хэм». М. Батшуайи, по...
Бомбардир из «Марселя» может обогатить свою команду на круглую сумму в случае своего ухода в «Вест Хэм». М. Батшуайи, по...
«МЮ» предложил за Санчо 85 миллионов евро
Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте рассказал о ходе переговоров «Ман Юнайтед» и «Боруссии» (Дортмунд) по трансферу Джейдона Санчо. По данным...
Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте рассказал о ходе переговоров «Ман Юнайтед» и «Боруссии» (Дортмунд) по трансферу Джейдона Санчо. По данным...