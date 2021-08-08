«Вест Хэм» может подписать защитника «Марселя» Чалету-Цара

Дата публикации: 08-08-2021

«L'Equipe» пишет, что «Вест Хэм Юнайтед» нацелился на Дуйе Чалету-Цара, правами на которого владеет «Марсель».



Лондонцы уже направили французской команде предложение по трансферу хорвата. 24-летнего защитника «молотобойцы» оценили в 14 млн евро. Помимо этой суммы, «Марсель» сможет рассчитывать на 3 млн евро в качестве бонусов.



В настоящее время переговоры по трансферу продолжаются. При этом французы намерены получить за хорвата порядка 20 000 000 евро.



Чалета-Цар воспитывался в структуре клуба «Шибеник». В 2015 году он подписал соглашение с «Зальцбургом». Состав «Марселя» защитник пополнил в 2018 году и обошелся клубу в 19 миллионов евро.



В сезоне 20/21 на его счету 39 матчей за «провансальцев» (2 гола, 1 ассист).