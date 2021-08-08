«Интер» и «Эвертон» нацелились на Дюмфриса
Дата публикации: 08-08-2021
До закрытия трансферного окна Дензел Дюмфрис может поменять команду. Об этом написал Николо Скира. Напомним, сейчас защитник является игроком ПСВ.
Среди претендентов на голландского футболиста значатся две команды – «Эвертон» и «Интер». Соглашение Дюмфриса с ПСВ будет действовать еще 2 года. Своего подопечного клуб из Нидерландов оценивает в 20 млн евро.
За «красно-белых» Дюмфрис выступает с 2018 года. В завершившемся сезоне он провел в составе голландского клуба 41 матч, в которых отличился 4 раза и отдал 9 голевых пасов. Transfermarkt.de оценивает футболиста в 16 млн евро.
На Евро-2020 25-летний Дензел был одним из самых заметных игроков сборной Нидерландов. Его дважды называли лучшим футболистом матча.
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