«Атлетико» пополнится серебряным призёром Олимпийских игр

Дата публикации: 08-08-2021

Рафаэль Мир, прошлый сезон находившийся в аренде в «Уэске», близок к переходу в «Атлетико». Права на форварда принадлежат английскому «Вулверхэмптону».



В «Twitter» Фабрицио Романо появилась информация, что переговоры между «матрасниками» и «волками» находятся в завершающей стадии. О деталях личного соглашения с мадридцами Мир уже договорился.



В настоящее время клубы обсуждают сумму компенсации за игрока. Срок действия контракта испанца с «Вулверхэмптоном» ограничен 1 годом, потому англичане вряд ли смогут рассчитывать на солидные отступные и попытаются получить за своего футболиста хоть какие-то деньги.



В минувшей кампании Рафа отличился 16 раз в 39 встречах. На летних Олимпийских играх в Токио центрфорвард провел 5 игр и забил 3 мяча. Вместе со сборной Испании он завоевал серебряные медали футбольного турнира.