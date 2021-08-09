«Тоттенхэм» предложил 70 млн евро за Лаутаро Мартинеса
Фабрицио Романо сообщил об интересе «Тоттенхэма» к Лаутаро Мартинесу. Информация появилась в «Twitter» инсайдера.
По его словам, «шпоры» были готовы заплатить «Интеру» за форварда 70 млн евро. Однако миланцы решили не продавать аргентинца в летнее трансферное окно.
Мартинес связан контрактом с «Интернационале» до лета 2023 года. Примечательно, что интерес к нападающему проявляет не только «Тоттенхэм». Ранее предложение «чёрно-синим» направил «Атлетико», но сумма компенсации за футболиста в размере 40 млн евро + 10 миллионов в качестве бонусов не устроили итальянскую команду. За своего игрока «Интер» хотел получить не меньше 80-90 млн евро.
Весной боссы миланцев отказались отпускать Мартинеса в «Барселону». Также не удалось договориться с «Интером» и английскому «Арсеналу».
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