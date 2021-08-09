«Милан» готов увеличить зарплату Кьера и подписать с ним новый контракт

Дата публикации: 09-08-2021

«La Gazzetta dello Sport» пишет, что «Милан» намерен сохранить в составе Симона Кьера. Для датчанина итальянский клуб подготовил 2-летнее соглашение. Ради продления сотрудничества с защитником «россонери» готовы поднять ему зарплату.



По действующему контракту Кьер получает 1,2 млн евро за сезон. Руководство «Милана» намерено увеличить ежегодную зарплату футболиста до 1,5 млн евро.



Состав итальянского гранда 32-летний датчанин пополнил зимой прошлого года, перебравшись из «Севильи». Изначально итальянцы арендовали игрока, но впоследствии выкупили права на него.



«Милан» не прогадал с трансфером, Кьер провел отличный сезон и помог команде занять лигочемпионское место. Действующее соглашение Симона завершится следующим летом.