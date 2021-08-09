«Локомотив» и «Сочи» интересуются нападающим загребского «Динамо»
Дата публикации: 09-08-2021
Следующий сезон Сандро Куленович может провести в РПЛ. В услугах нападающего «Динамо» (Загреб) заинтересованы сразу два российских клуба. На 21-летнего игрока претендуют «Локомотив» и «Сочи». Такую информацию в своем Twitter-аккаунте разместил Збигнев Шульчик.
Журналист отметил, что за Куленовичем также наблюдает клуб из США, название которого не раскрывается, и английский «Ноттингем Форест».
Сам хорват готов к смене обстановки. При этом полностью разрывать отношения с «Динамо» он не намерен, а хочет попробовать свои силы в новом клубе на правах аренды.
Помимо загребской команды, Сандро также выступал за молодежный состав «Ювентуса», «Риеку» и «Легию». Ценник на нападающего равняется 1 млн евро (Transfermarkt.de).
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