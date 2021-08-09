«Бавария» вскоре объявит о продлении контракта с Киммихом
Фабрицио Романо утверждает, что Йосуа Киммих решил остаться в «Баварии». Сообщается, что о пролонгации соглашения с 26-летним полузащитником мюнхенцы должны объявить в ближайшее время.
Информации о деталях нового контракта с Киммихом крайне мало. Инсайдер не пишет о сроках соглашения, но ранее СМИ сообщали о том, что «Бавария» продлит трудовой договор с хавбеком на 5 лет.
Профессиональная карьера Киммиха начиналась в «Лейпциге», где он провел 1,5 сезона. В 2015 году права на футболиста выкупила «Бавария». Его трудовой договор с мюнхенцами рассчитан до 2023 года. В сезоне 20/21 на счету Киммиха 39 встреч за «Баварию» (6 голов, 14 ассистов).
Также стало известно, что в ближайшее время действующий чемпион Германии намерен предложить новый контракт и Леону Горецке.
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