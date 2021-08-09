«ПСЖ» близок к подписанию Кулибали
Дата публикации: 09-08-2021
По информации Санти Ауна, парижане почти договорились о переходе Кулибали. Журналист пишет, что «Пари Сен-Жермен» уже обсуждает с «Наполи» детали трансфера сенегальца.
Фали Рамадани, представляющий интересы защитника, ранее провел переговоры с французской командой относительно личного соглашения своего клиента, которые завершились успешно.
Кулибали пополнил состав «Наполи» в 2014 году. До этого сенегалец выступал за бельгийский «Генк». В минувшем сезоне на счету защитника 37 поединков за неаполитанцев, в которых он отличился 1 раз и получил 12 предупреждений.
«ПСЖ» в последнее время ведет себя очень активно на трансферном рынке. Ранее СМИ сообщали, что парижане близки к подписанию Лионеля Месси.
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