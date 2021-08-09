Свернуть список

«ПСЖ» близок к подписанию Кулибали

Дата публикации: 09-08-2021

По информации Санти Ауна, парижане почти договорились о переходе Кулибали. Журналист пишет, что «Пари Сен-Жермен» уже обсуждает с «Наполи» детали трансфера сенегальца.

Фали Рамадани, представляющий интересы защитника, ранее провел переговоры с французской командой относительно личного соглашения своего клиента, которые завершились успешно.

Кулибали пополнил состав «Наполи» в 2014 году. До этого сенегалец выступал за бельгийский «Генк». В минувшем сезоне на счету защитника 37 поединков за неаполитанцев, в которых он отличился 1 раз и получил 12 предупреждений.

«ПСЖ» в последнее время ведет себя очень активно на трансферном рынке. Ранее СМИ сообщали, что парижане близки к подписанию Лионеля Месси.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Эвертон» попытается подписать Кулибали
    «Эвертон» попытается подписать Кулибали
    Николо Скира посредством «Twitter» сообщил, что в ближайшее время Калиду Кулибали может поменять клубную прописку. По данным инсайдера, кандидатуру...
  • ПСЖ готов платить Кулибали 12 млн евро в год
    ПСЖ готов платить Кулибали 12 млн евро в год
    «Пари Сен-Жермен» вернулся к кандидатуре защитника «Наполи» Калиду Кулибали. По информации издания «Footmercato»,...
  • Кулибали прошел медосмотр в «Наполи»
    Кулибали прошел медосмотр в «Наполи»
    22-летний защитник «Генка» Калиду Кулибали в одном шаге от переезда в итальянскую Серию А. Согласно информации опубликованной на официальном сайте...
  • Челси предложил Наполи € 43 млн за Кулибали
    Челси предложил Наполи € 43 млн за Кулибали
    К. Кулибали, сенегальский легионер «Наполи», уже достаточно долгое время находится в списке трансферных целей «Челси»...
  • СМИ: Челси заинтересован в Кулибали
    СМИ: Челси заинтересован в Кулибали
    Оборонительный футбол неаполитанского клуба может вскоре оказаться на «Стэмфорд Бридж». Поскольку К. Кулибали, выступавший за...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close