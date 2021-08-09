Сеферович может заменить Джеко в «Роме»
Дата публикации: 09-08-2021
До закрытия трансферного окна «Бенфика» может лишиться 29-летнего Хариса Сеферовича.
По информации Николо Скиры, агент форварда уже обсуждал с руководством «Ромы» трансфер своего клиента. Швейцарец рассматривается как сменщик Эдина Джеко, который в ближайшее время может стать игроком «Интера».
Сеферович воспитывался в академии «Грассхоппера». В Португалию нападающий перебрался в 2017 году в статусе свободного агента. Срок действия его соглашения с «Бенфикой» ограничен летом 2024 года.
В сезоне 2020/2021 Харис провел за португальскую команду 48 встреч, отличившись 26 раз и отдав 7 результативных передач. Трансферная стоимость швейцарца равняется 16 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).
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