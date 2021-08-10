Подсчитано, сколько денег потеряет «Барселона» после ухода Месси

Дата публикации: 10-08-2021

В «Brand Finance» рассказали, какие убытки понесет «Барселона» в результате потери Лионеля Месси. Специалисты консалтинговой компании определили, что каталонцы из-за ухода аргентинца не досчитаются 137 млн евро. В расчет были включены прибыль от использования бренда, потеря доходов и прочее.



После ухода Месси бренд «Барселоны» потеряет 11% от своей стоимости. Кроме того, размер доходов от реализации формы, атрибутики и прочих товаров сократится на 43 млн евро, спонсорские вливания уменьшатся на 77 млн евро.



Во вторник аргентинец на прощальной пресс-конференции, состоявшейся на «Камп Ноу», подтвердил, что прекращает сотрудничество с «сине-гранатовыми». У Месси есть несколько вариантов продолжения карьеры, но окончательное решение он еще не принял.