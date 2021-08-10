Лукаку прошел первую часть медосмотра перед переходом в «Челси»
Фабрицио Романо сообщает, что Ромелу Лукаку близок к переходу в «Челси». Бельгиец прошел начальную часть медицинского обследования для лондонского клуба. Процедура состоялась в Милане. До конца недели форвард прибудет в Лондон. О переходе Лукаку «аристократы» должны объявить в ближайшее время.
Ромелу в 2011-2014 годах уже играл на «Стемфорд Бридж». Однако тот период его карьеры нельзя назвать удачным. Проявить себя в «Челси» ему не удалось. Всего за «аристократов» Лукаку провёл 15 встреч и не сумел забить ни одного мяча.
В 2019 году бельгиец подписал контракт с «Интером», где стал одним из лидеров нападения. В завершившемся сезоне на его счету 30 голов и 10 результативных передач в 44 поединках.
«Transfermarkt» оценивает Лукаку в 100 000 000 евро.
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