Свернуть список

«Реал» хочет избавиться от Йовича

Дата публикации: 10-08-2021

«Реал» хочет избавиться от Йовича

«La Repubblica» пишет, что «Реал» не рассчитывает на Луку Йовича в следующем сезоне и готов попрощаться с форвардом. Представители «сливочных» уже предложили серба «Роме». В составе римлян нападающий может заменить Эдина Джеко, которого СМИ сватают в «Интер».

Йович является воспитанником «Црвены Звезды». При этом свою лучшую игру он показывал в бытность футболистом «Айнтрахта» из Франкфурта. В 2019 году права на Луку выкупил «Реал», заплативший за него 63 000 000 евро. Однако в мадридском клубе у него не заладилось, в итоге минувшей зимой бомбардир отправился в аренду в уже знакомый ему «Айнтрахт».

В сезоне 2020/2021 в 18 встречах Бундеслиги серб сумел отличиться 4 раза. Между тем, ценник на Йовича упал до 20 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Реал» может обменять Йовича на Андре Силву с доплатой в 20 млн евро
    «Реал» может обменять Йовича на Андре Силву с доплатой в 20 млн евро
    По информации «Sport Bild», «Айнтрахт» и «Реал» готовят громкий обмен, который может состояться в межсезонье. Андре Силва отправится из Франкфурта в...
  • Нападающий «Реала» Йович может уйти в аренду в «Интер»
    Нападающий «Реала» Йович может уйти в аренду в «Интер»
    Лука Йович может сменить «Реал» на «Интер». Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте Николо Скиры. Фали Рамадани, представляющий интересы...
  • «Реал Мадрид» готов отпустить Луку Йовича
    «Реал Мадрид» готов отпустить Луку Йовича
    Испанская Marca сообщает, что мадридский клуб готов отпустить сербского нападающего и выслушает предложения по нему. Изначально считалось, что...
  • «Реал» хочет обменять Йовича на Холанда
    «Реал» хочет обменять Йовича на Холанда
    Мадридский «Реал» не отказался от идеи заполучить талантливого нападающего из Норвегии. Как сообщает «Marca», руководство...
  • СМИ: «Милан» предложил 35 млн евро за Йовича
    СМИ: «Милан» предложил 35 млн евро за Йовича
    «Милан» заинтересован в приглашении в свою команду нападающего сборной Сербии Луки Йовича, на клубном уровне защищающего цвета...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close