«Реал» хочет избавиться от Йовича
«La Repubblica» пишет, что «Реал» не рассчитывает на Луку Йовича в следующем сезоне и готов попрощаться с форвардом. Представители «сливочных» уже предложили серба «Роме». В составе римлян нападающий может заменить Эдина Джеко, которого СМИ сватают в «Интер».
Йович является воспитанником «Црвены Звезды». При этом свою лучшую игру он показывал в бытность футболистом «Айнтрахта» из Франкфурта. В 2019 году права на Луку выкупил «Реал», заплативший за него 63 000 000 евро. Однако в мадридском клубе у него не заладилось, в итоге минувшей зимой бомбардир отправился в аренду в уже знакомый ему «Айнтрахт».
В сезоне 2020/2021 в 18 встречах Бундеслиги серб сумел отличиться 4 раза. Между тем, ценник на Йовича упал до 20 млн евро (источник – Transfermarkt.de).
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