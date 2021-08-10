«Реал» хочет избавиться от Йовича

Дата публикации: 10-08-2021

«La Repubblica» пишет, что «Реал» не рассчитывает на Луку Йовича в следующем сезоне и готов попрощаться с форвардом. Представители «сливочных» уже предложили серба «Роме». В составе римлян нападающий может заменить Эдина Джеко, которого СМИ сватают в «Интер».



Йович является воспитанником «Црвены Звезды». При этом свою лучшую игру он показывал в бытность футболистом «Айнтрахта» из Франкфурта. В 2019 году права на Луку выкупил «Реал», заплативший за него 63 000 000 евро. Однако в мадридском клубе у него не заладилось, в итоге минувшей зимой бомбардир отправился в аренду в уже знакомый ему «Айнтрахт».



В сезоне 2020/2021 в 18 встречах Бундеслиги серб сумел отличиться 4 раза. Между тем, ценник на Йовича упал до 20 млн евро (источник – Transfermarkt.de).