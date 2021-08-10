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Бывший наставник «Спартака» Якин возглавил сборную Швейцарии

Дата публикации: 10-08-2021

Бывший наставник «Спартака» Якин возглавил сборную Швейцарии

В пресс-службе швейцарской сборной подтвердили назначение 46-летнего Мурата Якина на должность тренера национальной команды.

Российским болельщикам специалист знаком по работе со «Спартаком», которым он руководил в 2014-2015 годах. «Красно-белые» с Якином на тренерском мостике финишировали лишь шестыми и не пробились в зону еврокубков. Последним местом работы наставника был «Шаффхаузен».

Ранее швейцарцами руководил Владимир Петкович. Под его началом национальная команда Швейцарии дошла до четвертьфинала Евро-2020. Интересно, что по ходу турнира ряд СМИ сообщали об интересе к специалисту со стороны «Зенита». В итоге Петкович ушел из сборной, но перебрался не в Россию, а во Францию, где возглавил «Бордо», подписав с клубом 3-летнее соглашение.

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