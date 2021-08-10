В «Баварии» подтвердили интерес к Холанду

Дата публикации: 10-08-2021

Хасан Салихамиджич не стал скрывать интереса «Баварии» к Эрлингу Холанду, права на которого принадлежат «Боруссии» (Дортмунд).



Слова спортивного директора мюнхенцев опубликовал ресурс «Sky Germany»: «Холанд является топовым футболистом, и, насколько мне известно, отличным парнем. Однако он выступает за дортмундскую команду. На его счету 60 забитых мячей в 60 играх. Интерес к такому форварду может не проявлять только полный профан».



«Боруссия» подписала Холанда прошлой зимой, заключив с ним соглашение до лета 2024 года. В прошедшем сезоне 20-летний форвард провел за «шмелей» 41 поединок, отличившись 41 раз и отдав 12 ассистов.



Ориентировочная стоимость норвежца составляет 130 млн евро (по версии Transfermarkt.de).