Пьянич договорился с «Ювентусом» о контракте
Миралем Пьянич может вернуться в Италию. По информации «AS», полузащитник в ближайшее время перейдет в «Ювентус». Источник утверждает, что босниец близок к подписанию соглашения с туринцами. Стороны договорились об аренде по схеме «1+1».
Ради перехода хавбек пошел на 20-процентное сокращение зарплаты. В противном случае у «Ювентуса» могли возникнуть проблемы с требованиями финансового фэйр-плей и правилами Серии А.
За туринцев Пьянич выступал в 2016-2020 годах, после чего перебрался в «Барселону», которая заплатила за него 60 млн евро и 5 млн евро в качестве бонусов.
В завершившемся сезоне на счету боснийца 30 поединков в составе каталонцев (без результативных действий).
Известный ресурс Ценник «Transfermarkt» оценивает Пьяница в € 20 миллионов.
Похожие новости:
Летом Миралем Пьянич вновь может стать игроком «Ювентуса». Ресурс «Sport.es», ссылаясь на радиостанцию «RAC1», сообщает, что итальянский клуб уже...
Миралем Пьянич, центральный полузащитник итальянской «Ромы», не собирается переходить в «Пари-Сен-Жермен», сообщает источник...
Боснийский полузащитник Миралем Пьянич может сменить «Ювентус» на «Баварию», сообщает Tuttosport. По информации источника,...
Интересный обмен игроками готовят «Ювентус» и «Барселона». Каталонцы рассчитывают усилиться Пауло Дибалой. Вместо аргентинца «сине-гранатовые»...
Бубакари Сумаре со следующего сезона будет выступать в АПЛ. «Лестер Сити» договорился с «Лиллем» относительно трансфере хавбека. Информация об этом...