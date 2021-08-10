Пьянич договорился с «Ювентусом» о контракте

Дата публикации: 10-08-2021

Миралем Пьянич может вернуться в Италию. По информации «AS», полузащитник в ближайшее время перейдет в «Ювентус». Источник утверждает, что босниец близок к подписанию соглашения с туринцами. Стороны договорились об аренде по схеме «1+1».



Ради перехода хавбек пошел на 20-процентное сокращение зарплаты. В противном случае у «Ювентуса» могли возникнуть проблемы с требованиями финансового фэйр-плей и правилами Серии А.



За туринцев Пьянич выступал в 2016-2020 годах, после чего перебрался в «Барселону», которая заплатила за него 60 млн евро и 5 млн евро в качестве бонусов.



В завершившемся сезоне на счету боснийца 30 поединков в составе каталонцев (без результативных действий).



Известный ресурс Ценник «Transfermarkt» оценивает Пьяница в € 20 миллионов.