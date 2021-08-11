Свернуть список

«Интер» объявил об уходе Найнгголана

Дата публикации: 11-08-2021

На сайте «Интера» появилась информация о расторжении соглашения с Раджой Найнгголаном. Сообщается, что сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

Ранее сразу несколько источников писали об интересе «Бешикташа» к хавбеку миланцев. Сам бельгиец хотел бы присоединиться к «Кальяри», за который выступал ранее.

В «Интернационале» Найнгголан перешел в 2018 году. Последние два сезона полузащитник провел в аренде в «Кальяри». Команда из Сардинии не является чужой для 32-летнего игрока, в составе клуба он выступал в 2010-2014 годах.

В сезоне 2020/2021 Найнгголан выходил на поле в футболке «Кальяри» в 27 встречах, в которых отличился 1 раз и получил 5 предупреждений.

Стоимость Раджи составляет 5 млн евро (Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Найнгголан намерен расторгнуть контракт с «Интером»
    Найнгголан намерен расторгнуть контракт с «Интером»
    Раджа Найнгголан планирует завершить сотрудничество с «Интером». Такие сведения появились в Twitter-аккаунте Николо Скиры. Журналист написал, что...
  • «Фиорентина» рассталась с Касересом
    «Фиорентина» рассталась с Касересом
    В «Твиттере» клуба из Флоренции появилась информация, что Мартин Касерес больше не является игроком «Фиорентины». В пресс-службе команды...
  • Три топ-клуба АПЛ интересуются защитником «Кальяри» Валюкевичем
    Три топ-клуба АПЛ интересуются защитником «Кальяри» Валюкевичем
    Себастьян Валюкевич из итальянского «Кальяри» может продолжить карьеру в одном из ведущих клубов английской Премьер-лиги, говорится в...
  • «Интер» отказался продать Лукаку в «Челси» за 130 млн евро
    «Интер» отказался продать Лукаку в «Челси» за 130 млн евро
    «Интер» намерен сохранить Ромелу Лукаку. Подписать бельгийца желает «Челси», за который он ранее выступал. Через посредников лондонцы направили...
  • «ПСЖ» и Хесе Родригес расторгли контракт по обоюдному согласию
    «ПСЖ» и Хесе Родригес расторгли контракт по обоюдному согласию
    Хесе Родригес покинул «Пари Сен-Жермен». По информации официального сайта клуба, сотрудничество парижан с игроком было прекращено по...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close