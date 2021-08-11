«Интер» объявил об уходе Найнгголана
Дата публикации: 11-08-2021
На сайте «Интера» появилась информация о расторжении соглашения с Раджой Найнгголаном. Сообщается, что сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.
Ранее сразу несколько источников писали об интересе «Бешикташа» к хавбеку миланцев. Сам бельгиец хотел бы присоединиться к «Кальяри», за который выступал ранее.
В «Интернационале» Найнгголан перешел в 2018 году. Последние два сезона полузащитник провел в аренде в «Кальяри». Команда из Сардинии не является чужой для 32-летнего игрока, в составе клуба он выступал в 2010-2014 годах.
В сезоне 2020/2021 Найнгголан выходил на поле в футболке «Кальяри» в 27 встречах, в которых отличился 1 раз и получил 5 предупреждений.
Стоимость Раджи составляет 5 млн евро (Transfermarkt.de).
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