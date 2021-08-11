Официально: Месси – игрок «ПСЖ»

Дата публикации: 11-08-2021

Стал известен будущий клуб Лионеля Месси. Аргентинец подписал соглашение с «ПСЖ». Об этом отрапортовала пресс-служба французского гранда.



«Пари Сен-Жермен» заполучил Месси бесплатно, поскольку форвард находился в статусе свободного агента. Сделка Лео с «красно-синими» рассчитана до лета 2023-го, с опцией продления еще на один год.



Как и сообщалось ранее, во Франции аргентинец будет ежегодно получать 35 млн евро. В парижском клубе форвард выбрал себе 30-ый номер, под которым он дебютировал в составе «Барселоны».



«ПСЖ» серьезно укрепился в летнее трансферное окно, подписав сразу несколько звезд первой величины. В Париж переехали Хакими, Доннарумма, Рамос и Вейналдум. При этом французский клуб заплатил лишь за трансфер Хакими (€ 60 млн).