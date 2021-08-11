«Эвертон» готов продать Гомеша

Дата публикации: 11-08-2021

Ресурс «Goal», указывая в качестве источника информации «O Jogo», сообщил, что «Эвертон» решил выставить на трансфер хавбека Андре Гомеша.



Рафаэль Бенитес, недавно возглавивший «ирисок», хочет усилить состав, но для этого клубу необходимы дополнительные средства. Этим и обусловлено потенциальное расставание с центральным полузащитником.



Контракт с «Эвертоном» Гомеш подписал в 2019 году, до этого отыграв 1 сезон за клуб из Ливерпуля на правах аренды. В завершившемся сезоне португалец провел 28 игр в АПЛ, отметившись 1 результативной передачей и 3 предупреждениями.



В течение своей карьеры он также выступал за «Бенфику», «Валенсию» и «Барселону». «Transfermarkt» оценивает Андре ровно в 20 000 000 евро.