Свернуть список

«Эвертон» готов продать Гомеша

Дата публикации: 11-08-2021

Ресурс «Goal», указывая в качестве источника информации «O Jogo», сообщил, что «Эвертон» решил выставить на трансфер хавбека Андре Гомеша.

Рафаэль Бенитес, недавно возглавивший «ирисок», хочет усилить состав, но для этого клубу необходимы дополнительные средства. Этим и обусловлено потенциальное расставание с центральным полузащитником.

Контракт с «Эвертоном» Гомеш подписал в 2019 году, до этого отыграв 1 сезон за клуб из Ливерпуля на правах аренды. В завершившемся сезоне португалец провел 28 игр в АПЛ, отметившись 1 результативной передачей и 3 предупреждениями.

В течение своей карьеры он также выступал за «Бенфику», «Валенсию» и «Барселону». «Transfermarkt» оценивает Андре ровно в 20 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Ювентус отказался от Андре Гомеша в пользу Слимани
    Ювентус отказался от Андре Гомеша в пользу Слимани
    Нападающий португальского «Спортинга» может перебраться вскоре в состав туринского клуба. Нацелившись на алжирского форварда И. Слимани,...
  • «Эвертон» опубликовал обновлённую информацию о травме Гомеша
    «Эвертон» опубликовал обновлённую информацию о травме Гомеша
    Пресс-служба «Эвертона» посредством официального сайта клуба опубликовала информацию касательно травмы хавбека Андре Гомеша. Напомним, 3...
  • Барселона продала А. Гомеша в Эвертон
    Барселона продала А. Гомеша в Эвертон
       Как сообщает «Барселона» на своем официальном сайте, Андре Гомеш переходит в стан британского «Эвертона».  ...
  • «Эвертон» хочет подписать Нуньеса. «Спортинг» требует за футболиста 20 млн евро
    «Эвертон» хочет подписать Нуньеса. «Спортинг» требует за футболиста 20 млн евро
    Английский «Эвертон» планирует приобрести Матеуса Нуньеса, защищающего цвета «Спортинга». Подробности переговоров между клубами опубликовал Николо...
  • Андре Гомеш подписал контракт с Барселоной
    Андре Гомеш подписал контракт с Барселоной
    На официальном веб-портале «Барселоны» опубликована информация, удостоверяющая факт подписания между клубом и А. Гомешом долгосрочного...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close