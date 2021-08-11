«Эвертон» готов продать Гомеша
Дата публикации: 11-08-2021
Ресурс «Goal», указывая в качестве источника информации «O Jogo», сообщил, что «Эвертон» решил выставить на трансфер хавбека Андре Гомеша.
Рафаэль Бенитес, недавно возглавивший «ирисок», хочет усилить состав, но для этого клубу необходимы дополнительные средства. Этим и обусловлено потенциальное расставание с центральным полузащитником.
Контракт с «Эвертоном» Гомеш подписал в 2019 году, до этого отыграв 1 сезон за клуб из Ливерпуля на правах аренды. В завершившемся сезоне португалец провел 28 игр в АПЛ, отметившись 1 результативной передачей и 3 предупреждениями.
В течение своей карьеры он также выступал за «Бенфику», «Валенсию» и «Барселону». «Transfermarkt» оценивает Андре ровно в 20 000 000 евро.
Похожие новости:
Ювентус отказался от Андре Гомеша в пользу Слимани
Нападающий португальского «Спортинга» может перебраться вскоре в состав туринского клуба. Нацелившись на алжирского форварда И. Слимани,...
Нападающий португальского «Спортинга» может перебраться вскоре в состав туринского клуба. Нацелившись на алжирского форварда И. Слимани,...
«Эвертон» опубликовал обновлённую информацию о травме Гомеша
Пресс-служба «Эвертона» посредством официального сайта клуба опубликовала информацию касательно травмы хавбека Андре Гомеша. Напомним, 3...
Пресс-служба «Эвертона» посредством официального сайта клуба опубликовала информацию касательно травмы хавбека Андре Гомеша. Напомним, 3...
Барселона продала А. Гомеша в Эвертон
Как сообщает «Барселона» на своем официальном сайте, Андре Гомеш переходит в стан британского «Эвертона». ...
Как сообщает «Барселона» на своем официальном сайте, Андре Гомеш переходит в стан британского «Эвертона». ...
«Эвертон» хочет подписать Нуньеса. «Спортинг» требует за футболиста 20 млн евро
Английский «Эвертон» планирует приобрести Матеуса Нуньеса, защищающего цвета «Спортинга». Подробности переговоров между клубами опубликовал Николо...
Английский «Эвертон» планирует приобрести Матеуса Нуньеса, защищающего цвета «Спортинга». Подробности переговоров между клубами опубликовал Николо...
Андре Гомеш подписал контракт с Барселоной
На официальном веб-портале «Барселоны» опубликована информация, удостоверяющая факт подписания между клубом и А. Гомешом долгосрочного...
На официальном веб-портале «Барселоны» опубликована информация, удостоверяющая факт подписания между клубом и А. Гомешом долгосрочного...