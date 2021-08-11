«Рома» согласовала с «Челси» аренду Абрахама с обязательным выкупом за 40 млн евро
Дата публикации: 11-08-2021
Тэмми Абрахам в ближайшее время может переехать в «Рому».
По данным «Sky Sport Italia», римляне договорились с лондонской командой о трансфере 23-летнего форварда. Соглашение между сторонами предполагает, что нападающий проведет следующий сезон в «Роме» на правах аренды, но у итальянцев будет обязательство по его выкупу.
Сумму компенсации за Абрахама, а это 40 млн евро, разобьют на несколько платежей. На первом этапе итальянцы должны будут заплатить всего 5 млн евро.
Примечательно, что сам форвард окончательного решения по своему будущему не принял. В услугах Тэмми заинтересован английский «Арсенал», который пока занимает выжидательную позицию. В список претендентов на нападающего СМИ также включили итальянскую «Аталанту».
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