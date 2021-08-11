«Манчестер Сити» подписал новый контракт со Стоунзом
Дата публикации: 11-08-2021
Джон Стоунз продлил контракт с «Ман Сити». Информация появилась на сайте «горожан».
Прежнее соглашение 27-летнего англичанина истекало через год. По новому трудовому договору защитник останется игроком «горожан» до лета 2026 года. Ранее СМИ сообщали, что на переподписании футболиста настаивал Хосеп Гвардиола.
На «Этихад Стэдиум» Стоунз выступает с 2016 года. За центребека «МС» заплатил «Эвертону» 55,6 млн евро.
В сезоне 2020/2021 на счету англичанина 35 поединков (5 забитых мячей, 1 удаление). Стоимость футболиста равняется 30 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).
С 2014 года он регулярно выступает за национальную команду. На Евро-2020 Стоунз в составе сборной Англии завоевал серебряные медали.
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