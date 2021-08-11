«Лестер» определился с заменой Мэддисону в случае его трансфера

Дата публикации: 11-08-2021

В летнее трансферное окно «Лестер Сити» может лишиться Джеймса Мэддисона, которого хочет подписать «Арсенал». При этом «лисы» уже подыскали замену своему полузащитнику. Если игрок покинет «Лестер», то клуб попытается выкупить у «МЮ» права на Джесси Лингарда.



По 24-летнему Мэддисону «синим» поступило 2 запроса. «Пушкари» были готовы обменять защитника на одного из своих игроков с доплатой. Схожее предложение направила «Лестеру» и другая команда из Лондона, название которой не раскрывается.



Сам Мэддисон хотел бы продолжить карьеру в «Арсенале», но переговоры по трансферу идут очень медленно. Одной из преград являются финансовые требования «лис», которые намерены получить за футболиста 60 000 000 фунтов (70 млн евро).



Источник – «Football.London».