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Кабак попал в сферу интересов «Лестера» и «Севильи»

Дата публикации: 12-08-2021

«Calciomercato» сообщает, что в ближайшее время Озан Кабак может покинуть «Шальке». На защитника претендуют «Севилья» и «Лестер Сити». Сумма трансфера оценивается в 25 млн евро.

Ранее СМИ писали об интересе к Кабаку со стороны «Ренна» и «Ниццы».

Ситуация с будущим турецкого защитника остается весьма запутанной. Вторую половину прошлого сезона футболист провел в «Ливерпуле» на правах аренды. На его счету 9 поединков в АПЛ, в которых он не отметился результативными действиями и получил 3 предупреждения.

По завершению сезона руководство «Ливерпуля» отказалось от приобретения игрока, вернув его в «Шальке». В немецком клубе после вылета из Бундеслиги также не рассчитывают на Озана в связи с сокращением бюджета.

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