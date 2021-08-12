«Интер» предложил контракт вратарю сборной Камеруна
В «Twitter» Николо Скиры появилась информация об интересе «Интера» к голкиперу «Аякса». Инсайдер сообщил, что миланцы подготовили для Андре Онаны 4-летний контракт.
Ранее ряд источников писали, что итальянцы надеются заполучить вратаря бесплатно, поскольку его соглашение с голландским клубом истекает через год.
Камерунский футболист воспитывался в структуре «Барселоны», но пробиться в основу каталонцев ему не удалось. В итоге в 2015 году Андре стал игроком «Аякса». Всего на его счету 204 встречи (83 раза отстоял на 0) в составе клуба из Амстердама и 180 пропущенных голов.
Напомним, в феврале кипера отстранили от футбола по причине того, что в его организме нашли запрещенный препарат. Дисквалификация Онаны будет действовать до февраля следующего года, но сроки наказания могут сократить.
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