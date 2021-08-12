«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Эвертон» интересуются игроком «Боруссии» М
Дата публикации: 12-08-2021
«Bild» утверждает, что 24-летний опорник Денис Закария привлек внимание сразу трех английских команд. Права на полузащитника принадлежат Боруссии (Менхенгладбах).
Согласно источнику, заполучить швейцарца пытаются «Эвертон», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Переход может состояться в ближайшее время.
Закария воспитывался в академии «Серветта». На взрослом уровне он провел за клуб всего один сезон, после чего перебрался в «Янг Бойз». В 2017 году швейцарец стал игроком «Боруссии».
В сезоне 2020/2021 хавбек выходил на поле в футболке команды из Менхенгладбаха в 32 матчах (1 забитый мяч, 1 голевой пас). Ценник на футболиста равняется 30 млн евро (Transfermarkt.de).
С 2016 года Закария регулярно вызывается в сборную Швейцарии.
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