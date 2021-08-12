Семак: контракт с Клаудиньо еще не подписан
Дата публикации: 12-08-2021
Сергей Семак, возглавляющий петербургскую команду, рассказал о ситуации с трансфером Клаудиньо Родригеса.
Слова специалиста опубликовала пресс-служба «Зенита»: «Соглашение с Клаудиньо не оформлено. В настоящее время в распоряжении клуба имеются те футболисты, с которыми подписаны контракты. Разговаривать по Клаудиньо мы сможем после того, как что-нибудь случится».
Ранее в СМИ появилась информация, что 12-го августа футболист приедет в Россию для заключения контракта с «сине-бело-голубыми». Клаудиньо играет за «Ред Булл Брагантино» в течение 2 лет. Форвард отличился 32 раза и отдал 25 результативных пасов в 126 матчах за клуб.
На Олимпиаде в Токио Клаудиньо вместе с бразильской сборной стал победителем турнира.
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