Семак: контракт с Клаудиньо еще не подписан

Дата публикации: 12-08-2021

Сергей Семак, возглавляющий петербургскую команду, рассказал о ситуации с трансфером Клаудиньо Родригеса.



Слова специалиста опубликовала пресс-служба «Зенита»: «Соглашение с Клаудиньо не оформлено. В настоящее время в распоряжении клуба имеются те футболисты, с которыми подписаны контракты. Разговаривать по Клаудиньо мы сможем после того, как что-нибудь случится».



Ранее в СМИ появилась информация, что 12-го августа футболист приедет в Россию для заключения контракта с «сине-бело-голубыми». Клаудиньо играет за «Ред Булл Брагантино» в течение 2 лет. Форвард отличился 32 раза и отдал 25 результативных пасов в 126 матчах за клуб.



На Олимпиаде в Токио Клаудиньо вместе с бразильской сборной стал победителем турнира.