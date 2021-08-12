«Аталанта» положила глаз на чемпиона Франции

Дата публикации: 12-08-2021

«Аталанта» может усилиться форвардом «Лилля». Речь идет о Жонатане Иконе (источник – «Calciomercato»).



Источник сообщает, что за своего нападающего французы рассчитывают получить 30 млн евро. При этом «Аталанта» не является единственным претендентом на Иконе. 23-летнего форварда хотят подписать «Боруссия» (Дортмунд) и «Милан».



Иконе начинал в школе «Бонди», откуда в 12-летнем возрасте перешел в академию «ПСЖ». Летом 2016 года он подписал профессиональный контракт с парижанами, но заиграть в основе столичной команды не сумел. Спустя 2 года нападающий перебрался в «Лилль».



В сезоне 20/21 на счету Иконе 48 поединков, в которых он стал автором 7 забитых мячей и 7 ассистов.



Стоит упомянуть, что в начале своей карьеры Жонатан мог перейти в «Ювентус», но сделка не состоялась.