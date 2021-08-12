«Интер» заинтересован в Кине

Дата публикации: 12-08-2021

«Интер» хочет приобрести Мойзе Кина, выступающего за «Эвертон».



Ресурс «Sky Sports» сообщает, что Мино Райола, представляющий интересы форварда, уже обсуждает с миланцами детали потенциального трансфера.



«Интер» в ближайшее время должен подписать Эдина Джеко. Однако этого трансфера может не хватить, поскольку миланцы рискуют потерять сразу 2 нападающих. Не исключено, что вскоре команду покинут Лукаку и Мартинес. Если подобное случится, то клубу потребуется еще один бомбардир.



«Эвертон» приобрел Кина в 2019 году, заплатив за него «Ювентусу» 27 000 000 фунтов стерлингов. Однако заиграть в основе «ирисок» ему не удалось. Прошлый сезон он провел в «ПСЖ» на правах аренды. Парижане собирались выкупить контракт итальянца, но после трансфера Месси передумали делать это.