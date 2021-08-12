1xBet предлагает новый приветственный бонус до 25 000 RUB
Букмекерская компания 1xBet увеличила бонус на первый депозит для новых клиентов - теперь они могут получить до 25 000 RUB после регистрации. Благодаря такому предложению игроки получают невероятно выгодные условия для побед с 1xBet уже на старте!
Для получения бонуса необходимо выполнить всего два простых условия:
- Зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении 1xBet
- Заполнить поля с персональными данными в личном кабинете
- Внести депозит размером от 100 RUB
Сразу после этого на счет игрока поступит бонус в зависимости от суммы пополнения:
100% — при сумме пополнения до 9000 RUB
110% — для депозитов в сумме от 9001 RUB до 14 999 RUB
115% — для депозитов в сумме от 15 000 до 19 999 RUB
120% — для депозитов свыше 19 999 RUB, максимальная сумма бонуса составляет 25 000 RUB
Ежедневно в линии букмекерской компании представлено несколько тысяч событий из мира спорта, а также телевидения, шоу-бизнеса, политики и финансов. Таким образом, новые игроки 1xBet сразу же после регистрации получают широчайший выбор вариантов для ставок. Сама же регистрация может быть оформлена в один клик.
БК 1xBet ведет свою деятельность с 2007 года и является одним из лидеров мировой беттинг-индустрии. Это подтверждается победами в ряде престижных премий, среди которых SBC Awards и Global Gaming Awards, а также партнерством с ведущими мировыми футбольными клубами и организациями, среди которых “Барселона”, Серия А и Ла Лига.
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