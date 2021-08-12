1xBet предлагает новый приветственный бонус до 25 000 RUB

Дата публикации: 12-08-2021

Букмекерская компания 1xBet увеличила бонус на первый депозит для новых клиентов - теперь они могут получить до 25 000 RUB после регистрации. Благодаря такому предложению игроки получают невероятно выгодные условия для побед с 1xBet уже на старте!

Для получения бонуса необходимо выполнить всего два простых условия:

Зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении 1xBet Заполнить поля с персональными данными в личном кабинете Внести депозит размером от 100 RUB

Сразу после этого на счет игрока поступит бонус в зависимости от суммы пополнения:

100% — при сумме пополнения до 9000 RUB

110% — для депозитов в сумме от 9001 RUB до 14 999 RUB

115% — для депозитов в сумме от 15 000 до 19 999 RUB

120% — для депозитов свыше 19 999 RUB, максимальная сумма бонуса составляет 25 000 RUB

Ежедневно в линии букмекерской компании представлено несколько тысяч событий из мира спорта, а также телевидения, шоу-бизнеса, политики и финансов. Таким образом, новые игроки 1xBet сразу же после регистрации получают широчайший выбор вариантов для ставок. Сама же регистрация может быть оформлена в один клик.

БК 1xBet ведет свою деятельность с 2007 года и является одним из лидеров мировой беттинг-индустрии. Это подтверждается победами в ряде престижных премий, среди которых SBC Awards и Global Gaming Awards, а также партнерством с ведущими мировыми футбольными клубами и организациями, среди которых “Барселона”, Серия А и Ла Лига.