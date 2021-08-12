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1хСтавка увеличивает бонус на первый депозит до 25 тысяч рубле

Дата публикации: 12-08-2021

 

До этого момента новые игроки БК 1хСтавка могли получить бонус на первый депозит в 100% до 4 тысяч рублей. И вот суперновость - размер этого бонуса теперь может составить вчетверо больше - до 16 тысяч рублей! А со специальным промокодом - до 25 тысяч рублей!

Условия отыгрыша бонуса зависят от суммы первого депозита. Помимо этого, для всех новых игроков БК 1хСтавка в рамках акции “Они возвращаются” доступны еще два мощнейших предложения.

“Кешбэк”

Здесь новые игроки могут получить до 15 000 рублей. Клиенту 1xСтавка в течение 28 дней с момента регистрации доступен еженедельный кэшбэк в размере 10% от суммы всех его ставок за неделю.

“Страховка ставки”

Тем, кто выбрал данный бонус, еженедельно в течение 28 дней возвращается 10% от суммы проигранных ставок до 10 тысяч рублей.

Чтобы воспользоваться бонусами, достаточно зарегистрироваться на 1хСтавка и нажать соответствующую кнопку на странице акции, которая так и называется - “Они возвращаются”. Конечно, у каждого из бонусов найдутся свои поклонники, но возможность получить до 25 тысяч сразу при регистрации - это просто невероятно!

Регистрируйтесь на 1xСтавка, получайте стартовый бонус и побеждайте с букмекером!

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