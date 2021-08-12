1хСтавка увеличивает бонус на первый депозит до 25 тысяч рубле
До этого момента новые игроки БК 1хСтавка могли получить бонус на первый депозит в 100% до 4 тысяч рублей. И вот суперновость - размер этого бонуса теперь может составить вчетверо больше - до 16 тысяч рублей! А со специальным промокодом - до 25 тысяч рублей!
Условия отыгрыша бонуса зависят от суммы первого депозита. Помимо этого, для всех новых игроков БК 1хСтавка в рамках акции “Они возвращаются” доступны еще два мощнейших предложения.
“Кешбэк”
Здесь новые игроки могут получить до 15 000 рублей. Клиенту 1xСтавка в течение 28 дней с момента регистрации доступен еженедельный кэшбэк в размере 10% от суммы всех его ставок за неделю.
“Страховка ставки”
Тем, кто выбрал данный бонус, еженедельно в течение 28 дней возвращается 10% от суммы проигранных ставок до 10 тысяч рублей.
Чтобы воспользоваться бонусами, достаточно зарегистрироваться на 1хСтавка и нажать соответствующую кнопку на странице акции, которая так и называется - “Они возвращаются”. Конечно, у каждого из бонусов найдутся свои поклонники, но возможность получить до 25 тысяч сразу при регистрации - это просто невероятно!
Регистрируйтесь на 1xСтавка, получайте стартовый бонус и побеждайте с букмекером!
Похожие новости:
Букмекерская компания 1xBet увеличила бонус на первый депозит для новых клиентов - теперь они могут получить до 25 000 RUB после регистрации....
Финансовые дела «Ростова» прояснил зам. губернатора области И. Гуськов. «55 900 000 рублей обязан выплатить «Ростов»...
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обязал «Спартак» выплатить 420 тысяч рублей в качестве штрафа по итогам матча 9-го тура чемпионата...
Стали известны суммы премиальных, которые были выплачены скандально известным российским полузащитникам. Мамаев и Кокорин приняли непосредственное...
«РБ Бизнес», ссылаясь на информацию от ФНС, опубликовал финансовые результаты клубов РПЛ по итогам прошлого года. Для лиги данный период получился не...