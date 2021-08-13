«Интер» может предложить 15 млн евро и Санчеса за Инсинье

Дата публикации: 13-08-2021

«Corriere dello Sport» информирует, что «Интер» намерен договориться с «Наполи» о трансфере Лоренцо Инсинье.



Руководство миланцев уже подготовило соответствующее предложение. За футболиста клуб согласен отдать 15 млн евро, добавив к этой сумме чилийца Алексиса Санчеса. Однако «Наполи» вряд ли устроит подобный вариант. Неаполитанцы оценивают игрока в 30 млн евро. При этом клуб против включения в трансфер Санчеса, который получает в миланской команде 7 млн евро за сезон.



Для «Наполи» ситуация осложняется тем, что контракт с Инсинье истекает через год, а о его продлении стороны пока не могут договориться.



В прошлом сезоне Лоренцо провел 35 игр в Серии А, отличившись 19 раз и сделав 7 голевых пасов.