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«Интер» может предложить 15 млн евро и Санчеса за Инсинье

Дата публикации: 13-08-2021

«Интер» может предложить 15 млн евро и Санчеса за Инсинье

«Corriere dello Sport» информирует, что «Интер» намерен договориться с «Наполи» о трансфере Лоренцо Инсинье.

Руководство миланцев уже подготовило соответствующее предложение. За футболиста клуб согласен отдать 15 млн евро, добавив к этой сумме чилийца Алексиса Санчеса. Однако «Наполи» вряд ли устроит подобный вариант. Неаполитанцы оценивают игрока в 30 млн евро. При этом клуб против включения в трансфер Санчеса, который получает в миланской команде 7 млн евро за сезон.

Для «Наполи» ситуация осложняется тем, что контракт с Инсинье истекает через год, а о его продлении стороны пока не могут договориться.

В прошлом сезоне Лоренцо провел 35 игр в Серии А, отличившись 19 раз и сделав 7 голевых пасов.

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