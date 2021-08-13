Стала известна зарплата Мбаппе в случае перехода в «Реал»

Дата публикации: 13-08-2021

Ресурс Abc.es раскрыл детали контракта, который «Реал» готов предложить Килиану Мбаппе.



Источник сообщил, что 22-летнему форварду уже известны условия сотрудничества с мадридцами. Если сделка состоится, то француз подпишет со «сливочными» 6-летнее соглашение, согласно которому его зарплата составит 25 млн евро в год.



В случае перехода летом 2022 года он дополнительно получит 40 млн евро в качестве бонуса, поскольку пополнит состав «Реала» в качестве свободного агента.



Издание «Cadena Ser», ссылаясь на радио «Mundo Deportivo», пишет, что за Килиана «галактикос» готовы выложить 120 000 000 евро – при условии, что он переедет в Испанию в текущее ТО.



«ПСЖ» пока не удается договориться с нападающим о пролонгации контракта. Однако парижане не хотят продавать Мбаппе летом и намерены убедить его остаться в команде.