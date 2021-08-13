Стала известна зарплата Мбаппе в случае перехода в «Реал»
Ресурс Abc.es раскрыл детали контракта, который «Реал» готов предложить Килиану Мбаппе.
Источник сообщил, что 22-летнему форварду уже известны условия сотрудничества с мадридцами. Если сделка состоится, то француз подпишет со «сливочными» 6-летнее соглашение, согласно которому его зарплата составит 25 млн евро в год.
В случае перехода летом 2022 года он дополнительно получит 40 млн евро в качестве бонуса, поскольку пополнит состав «Реала» в качестве свободного агента.
Издание «Cadena Ser», ссылаясь на радио «Mundo Deportivo», пишет, что за Килиана «галактикос» готовы выложить 120 000 000 евро – при условии, что он переедет в Испанию в текущее ТО.
«ПСЖ» пока не удается договориться с нападающим о пролонгации контракта. Однако парижане не хотят продавать Мбаппе летом и намерены убедить его остаться в команде.
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